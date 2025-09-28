Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) am Montagnachmittag in Grün

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Strategy (ex MicroStrategy)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,9 Prozent auf 318,05 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,9 Prozent auf 318,05 USD zu. Im Tageshoch stieg die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bis auf 318,62 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 313,73 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 435.744 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien umgesetzt.

Am 22.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 542,85 USD an. Der aktuelle Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ist somit 70,68 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 157,10 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 50,61 Prozent sinken.

Am 31.07.2025 hat Strategy (ex MicroStrategy) die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 32,60 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Strategy (ex MicroStrategy) -0,57 USD je Aktie verdient. Strategy (ex MicroStrategy) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 114,49 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 111,44 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Strategy (ex MicroStrategy) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Strategy (ex MicroStrategy) im Jahr 2025 30,50 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

