Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) zeigt sich am Nachmittag fester

Strategy (ex MicroStrategy) im Fokus

Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Strategy (ex MicroStrategy)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 302,70 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 302,70 USD. Den Tageshöchststand markierte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bei 302,88 USD. Bei 301,06 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 435.373 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien.

Bei 542,85 USD markierte der Titel am 22.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie damit 44,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 156,40 USD erreichte der Anteilsschein am 27.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie liegt somit 93,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Strategy (ex MicroStrategy) am 31.07.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 32,60 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 114,49 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Strategy (ex MicroStrategy) einen Umsatz von 111,44 Mio. USD eingefahren.

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 30,50 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

