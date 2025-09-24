Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) büßt am Nachmittag ein
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Zuletzt ging es für die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 4,2 Prozent auf 309,63 USD.
Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 4,2 Prozent auf 309,63 USD. Bei 305,12 USD markierte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 316,87 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 934.091 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 22.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 542,85 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 75,32 Prozent hinzugewinnen. Bei 151,50 USD erreichte der Anteilsschein am 26.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 51,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Strategy (ex MicroStrategy) am 31.07.2025 vor. Strategy (ex MicroStrategy) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 32,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,57 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Strategy (ex MicroStrategy) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 114,49 Mio. USD im Vergleich zu 111,44 Mio. USD im Vorjahresquartal.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen.
Experten taxieren den Strategy (ex MicroStrategy)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 30,50 USD je Aktie.
