Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) präsentiert sich am Abend stärker

Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 328,40 USD.
Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 328,40 USD. Bei 337,00 USD erreichte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 330,71 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.214.503 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien umgesetzt.
Am 22.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 542,85 USD. Mit einem Zuwachs von 65,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 146,82 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 55,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Strategy (ex MicroStrategy) am 31.07.2025. Das EPS lag bei 32,60 USD. Im letzten Jahr hatte Strategy (ex MicroStrategy) einen Gewinn von -0,57 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Strategy (ex MicroStrategy) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 114,49 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 111,44 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Strategy (ex MicroStrategy) ein EPS in Höhe von 30,50 USD in den Büchern stehen haben wird.
