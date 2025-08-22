DAX24.273 -0,4%ESt505.444 -0,8%Top 10 Crypto15,86 -3,9%Dow45.282 -0,8%Nas21.449 -0,2%Bitcoin94.332 -2,6%Euro1,1620 -0,9%Öl68,76 +1,4%Gold3.366 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 PUMA 696960 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Wall Street schließt in Rot -- DAX letztlich tiefer -- Lufthansa ordnet sich wohl neu -- UniCredit, PUMA, DHL, Rüstungsaktien, NIO, Novo Nordisk, Bayer, Siemens Energy, RWE, Orsted, Valneva im Fokus
Top News
Bitcoin zwischen Rekord und Rücksetzer: Bernstein prognostiziert Kurs von 200.000 US-Dollar Bitcoin zwischen Rekord und Rücksetzer: Bernstein prognostiziert Kurs von 200.000 US-Dollar
JDE-Peet's-Aktie fliegt nach Milliarden-Übernahme durch Keurig Dr Pepper zweistellig hoch JDE-Peet's-Aktie fliegt nach Milliarden-Übernahme durch Keurig Dr Pepper zweistellig hoch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader: Bereiten Sie sich auf die Realität an den Finanzmärkten vor und gewinnen Sie einen Range Rover Evoque. Jetzt kostenlos anmelden!
Kursverlauf

Börse New York in Rot: NASDAQ 100 zum Handelsende in Rot

25.08.25 22:32 Uhr
Börse New York in Rot: NASDAQ 100 zum Handelsende in Rot | finanzen.net

Der NASDAQ 100 ging mit Verlusten aus dem Montagshandel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Align Technology Inc.
124,30 EUR -2,90 EUR -2,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AppLovin Corp Registered Shs -A-
386,00 EUR 9,30 EUR 2,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CSX Corp.
28,62 EUR -1,12 EUR -3,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DexCom Inc.
69,83 EUR 0,56 EUR 0,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Diamondback Energy Inc
121,92 EUR 3,48 EUR 2,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JD.com Inc (spons. ADRs)
27,45 EUR 0,15 EUR 0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Keurig Dr Pepper Inc
26,65 EUR -3,25 EUR -10,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lam Research Corp.
85,79 EUR 1,30 EUR 1,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lucid
1,74 EUR -0,04 EUR -2,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
154,90 EUR 3,14 EUR 2,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
298,10 EUR -7,90 EUR -2,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tesla
299,60 EUR 12,10 EUR 4,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
The Kraft Heinz Company
23,94 EUR 0,15 EUR 0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
23.425,6 PKT -72,5 PKT -0,31%
Charts|News|Analysen

Am Montag notierte der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich 0,31 Prozent leichter bei 23.425,60 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,187 Prozent auf 23.454,28 Punkte an der Kurstafel, nach 23.498,12 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 23.382,19 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 23.546,45 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Monat, am 25.07.2025, bei 23.272,25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 20.915,65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.08.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 19.720,87 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 11,68 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 23.969,27 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16.542,20 Punkten.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Lucid (+ 2,46 Prozent auf 2,08 USD), AppLovin A (+ 2,04 Prozent auf 450,68 USD), Tesla (+ 1,94 Prozent auf 346,60 USD), Diamondback Energy (+ 1,39 Prozent auf 145,27 USD) und Lam Research (+ 1,20 Prozent auf 101,28 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Keurig Dr Pepper (-11,48 Prozent auf 31,10 USD), DexCom (-7,66 Prozent auf 75,96 USD), CSX (-5,12 Prozent auf 32,81 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-4,17 Prozent auf 343,20 USD) und Align Technology (-3,08 Prozent auf 144,96 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 35.088.367 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 3,707 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Die JDcom-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Unter den Aktien im Index bietet die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,71 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Align Technology und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Align Technology

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Align Technology

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
21.08.2025NVIDIA BuyUBS AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
08.08.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.07.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
21.08.2025NVIDIA BuyUBS AG
11.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
08.08.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.07.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.07.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen