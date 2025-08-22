Börse New York in Rot: NASDAQ 100 zum Handelsende in Rot
Der NASDAQ 100 ging mit Verlusten aus dem Montagshandel.
Werte in diesem Artikel
Am Montag notierte der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich 0,31 Prozent leichter bei 23.425,60 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,187 Prozent auf 23.454,28 Punkte an der Kurstafel, nach 23.498,12 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 23.382,19 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 23.546,45 Einheiten.
NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht
Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Monat, am 25.07.2025, bei 23.272,25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 20.915,65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.08.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 19.720,87 Punkten berechnet.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 11,68 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 23.969,27 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16.542,20 Punkten.
Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100
Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Lucid (+ 2,46 Prozent auf 2,08 USD), AppLovin A (+ 2,04 Prozent auf 450,68 USD), Tesla (+ 1,94 Prozent auf 346,60 USD), Diamondback Energy (+ 1,39 Prozent auf 145,27 USD) und Lam Research (+ 1,20 Prozent auf 101,28 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Keurig Dr Pepper (-11,48 Prozent auf 31,10 USD), DexCom (-7,66 Prozent auf 75,96 USD), CSX (-5,12 Prozent auf 32,81 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-4,17 Prozent auf 343,20 USD) und Align Technology (-3,08 Prozent auf 144,96 USD).
Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 35.088.367 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 3,707 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus
Die JDcom-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Unter den Aktien im Index bietet die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,71 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.net
