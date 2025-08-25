DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +3,2%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin96.148 -0,7%Euro1,1704 -0,2%Öl67,75 -0,1%Gold3.365 -0,2%
Hang Seng zieht stark an -- Lufthansa ordnet sich offenbar neu -- Henkel-CEO sieht ausgewählte Preiserhöhungen -- US-Regierung hält zehn Prozent an Intel -- Rio Tinto im Fokus

aktualisiert 25.08.25 07:26 Uhr

Borussia Dortmund und Gladbach offenbar über Reyna-Transfer einig - Sieg bei St. Pauli spät verspielt. Börsen-Ende für Chinas Krisen-Bauträger Evergrande.

Marktentwicklung


Der deutsche Leitindex präsentierte sich zum Wochenschluss freundlich.

So notierte der DAX zum Börsenstart noch knapp im Minus und trat zunächst weiter auf der Stelle. Am Nachmittag schaffte er jedoch den Sprung in die Gewinnzone und beendete die Sitzung schließlich 0,29 Prozent höher bei 24.363,09 Punkten.
Der TecDAX begann die Sitzung mit Abschlägen, drehte im Verlauf aber ebenfalls ins Plus. Er verabschiedete sich 0,65 Prozent stärker bei 3.779,74 Zählern ins Wochenende.

Im Wochenverlauf blieb die Entwicklung im DAX überschaubar. Das Rekordhoch von Mitte Juli bei 24.639 Punkten ist weiterhin erreichbar.

Am Freitag stand vor allem die Rede von Jerome Powell im Fokus der Anleger. Der US-Notenbankchef hat die Tür für eine Zinssenkung im September geöffnet. Die Aussicht auf eine stärkere Abschwächung des Arbeitsmarktes könnte laut Powell Befürchtungen mindern, dass die Kostensteigerungen durch die Zölle die Inflation anheizen würden.

Lufthansa-Aktie: Lufthansa ordnet sich offenbar neu - Konzernzentrale soll mehr Macht bekommen
News-Ticker

22.08.25Dow klettert nach Powell-Rede auf Rekordhoch -- DAX geht fester ins Wochenende -- NVIDIA stoppt Zulieferer für H2O-KI-Chip in China -- Zoom, DroneShield, BYD, Novo Nordisk, Rüstungsaktien im Fokus
21.08.25Vor Notenbankertreffen: DAX letztlich stabil -- US-Börsen schließen tiefer -- Zoom steigert Umsatz - Gewinn unter Prognosen -- Meta, Volatus, DroneShield, Tesla, Palantir im Fokus
20.08.25Wall Street schließt uneins -- DAX endet im Minus -- KI-Hype bei Palantir kühlt ab -- Guess wird privatisiert -- Target, Novo Nordisk, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield im Fokus
19.08.25Neues Ukraine-Treffen im Fokus: DAX schließt fester -- US-Börsen letztlich uneins -- NVIDIA mit neuen China-Chips? -- Novo Nordisk, Xpeng, Xiaomi, Microsoft, Rüstungswerte, Apple, Intel im Fokus
18.08.25Ukraine-Treffen im Fokus: DAX schließt tiefer -- Wall Street stabil -- Novo Nordisk erhält FDA-Zulassung für Wegovy -- Bitcoin, UnitedHealth, Dayforce, Broadcom, Palantir, Rüstungsaktien im Fokus
