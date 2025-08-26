DAX24.269 -0,4%ESt505.465 -0,4%Top 10 Crypto15,80 -4,3%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin95.057 -1,9%Euro1,1698 -0,2%Öl67,87 +0,1%Gold3.363 -0,3%
Konjunkturdaten im Blick: DAX notiert in Rot - Rekordhoch bleibt weiter in Reichweite

25.08.25 11:07 Uhr
Am Montag zeigt sich der DAX zunächst mit leichten Abgaben. Im Fokus stehen die auslaufende Berichtssaison sowie Konjunkturdaten.

DAX 40
24.264,7 PKT -98,4 PKT -0,40%
Der DAX ging am Montag 0,54 Prozent leichter bei 24.232,02 Punkten in die neue Börsenwoche und rangiert weiter in der Verustzone.

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Indexpunkten.

Der DAX tue sich weiterhin schwer, schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners am Morgen. "Das Allzeithoch aus dem Juli bleibt zwar in Reichweite. Es gibt aber weiterhin zu wenig Käufer, die den DAX über die schwierige letzte Meile tragen könnten."

Nach Powell-Rede

Die gute Laune in den USA dank Zinssenkungssignalen dürfte hierzulande nur teilweise ankommen. Denn hinter den taubenhaften Aussagen von US-Notenbankchef Powell stehe eine Abschwächung des US-Arbeitsmarktes. Die Inflation dürfte hingegen weiter zulegen. Gegen Zinssenkungen in den USA sprachen auch die besseren Einkaufsmanager-Indizes (PMI). Indes dürfte auch in Europa die Inflation wieder ansteigen und damit zusätzliche Problem generieren. Denn die Preisdaten aus Großbritannien hatten bereits gezeigt, dass durch die US-Zölle die Input-Preise der Unternehmen wieder anziehen. In Europa stehen daher zahlreiche weitere Inflationsdaten aus vielen kleineren Ländern im Fokus.

Konjunkturdaten und auslaufende Berichtssaisson im Blick

Da die Saison der Quartalsbilanzen der Unternehmen so gut wie beendet ist, dürften Konjunkturdaten verstärkt in den Blick der Anleger rücken.

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich trotz höherer US-Zölle erneut verbessert. Wie das Forschungsinstitut ifo am Montag mitteilte, stieg der ifo-Geschäftsklimaindex im August um 0,4 Punkte auf 89,0 Punkte. Volkswirte waren von einem Anstieg des wichtigsten deutschen Konjunkturbarometers ausgegangen, hatten aber im Schnitt mit 88,8 Punkten gerechnet. Während die aktuelle Lage in den Unternehmen etwas schlechter eingeschätzt wurde, hat sich die Bewertung der künftigen Geschäfte überraschend verbessert.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Stonel / Shutterstock.com, Pavel Ignatov / Shutterstock.com

