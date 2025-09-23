Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) am Abend im Sinkflug
Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Strategy (ex MicroStrategy) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 9,1 Prozent auf 293,82 USD ab.
Um 20:08 Uhr rutschte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 9,1 Prozent auf 293,82 USD ab. In der Spitze büßte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bis auf 292,36 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 316,87 USD. Der Tagesumsatz der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie belief sich zuletzt auf 3.245.777 Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 542,85 USD. Dieser Kurs wurde am 22.11.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 84,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 151,50 USD ab. Der aktuelle Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ist somit 48,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Strategy (ex MicroStrategy) am 31.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 32,60 USD, nach -0,57 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 114,49 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 111,44 Mio. USD in den Büchern standen.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Strategy (ex MicroStrategy) wird am 04.11.2025 gerechnet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 30,50 USD je Aktie belaufen.
