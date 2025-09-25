DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,37 +0,7%Dow46.281 +0,7%Nas22.466 +0,4%Bitcoin93.629 +0,2%Euro1,1705 +0,4%Öl69,84 +0,3%Gold3.775 +0,7%
Notierung im Blick

Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) gewinnt am Abend an Boden
26.09.25 20:24 Uhr

26.09.25 20:24 Uhr
Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) gewinnt am Abend an Boden

Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) gehört am Freitagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,8 Prozent auf 306,06 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Strategy (ex MicroStrategy)
263,50 EUR 4,00 EUR 1,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr ging es für das Strategy (ex MicroStrategy)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 306,06 USD. In der Spitze legte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bis auf 307,64 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 301,06 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.745.304 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 22.11.2024 auf bis zu 542,85 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 77,37 Prozent über dem aktuellen Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Bei 156,40 USD fiel das Papier am 27.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie damit 95,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Strategy (ex MicroStrategy) am 31.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 32,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,57 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Strategy (ex MicroStrategy) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 114,49 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 111,44 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 30,50 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)

Analysen zu Strategy (ex MicroStrategy)

DatumRatingAnalyst
11.02.2019Microstrategy A BuyBWS Financial
27.10.2017Microstrategy A BuyMizuho
28.07.2017Microstrategy A HoldDeutsche Bank AG
16.11.2016Microstrategy A BuyMizuho
11.01.2016Microstrateg a BuyDeutsche Bank AG
