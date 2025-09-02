Südzucker Aktie News: Südzucker am Nachmittag mit Aufschlag

So bewegt sich Südzucker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Südzucker. Das Papier von Südzucker legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 10,02 EUR.

Um 15:50 Uhr wies die Südzucker-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 10,02 EUR nach oben. Die Südzucker-Aktie zog in der Spitze bis auf 10,05 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,96 EUR. Der Tagesumsatz der Südzucker-Aktie belief sich zuletzt auf 36.232 Aktien.

Am 06.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,37 EUR. 23,45 Prozent Plus fehlen der Südzucker-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 9,88 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.07.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,45 Prozent.

Nachdem Südzucker seine Aktionäre 2025 mit 0,200 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,33 EUR je Südzucker-Aktie aus.

Am 10.07.2025 hat Südzucker die Kennzahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Südzucker vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,18 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15,60 Prozent auf 2,15 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,55 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 09.10.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Südzucker rechnen Experten am 08.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,109 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

