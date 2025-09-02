Südzucker Aktie News: Südzucker am Mittwochmittag in Grün

Kurs der Südzucker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Südzucker. Zuletzt sprang die Südzucker-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 10,00 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Südzucker-Papiere um 11:41 Uhr 0,2 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Südzucker-Aktie bei 10,04 EUR. Bei 9,96 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 15.756 Südzucker-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.09.2024 markierte das Papier bei 12,37 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Südzucker-Aktie damit 19,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 9,88 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.07.2025). Der aktuelle Kurs der Südzucker-Aktie ist somit 1,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Südzucker-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,200 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,180 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 10,33 EUR an.

Am 10.07.2025 legte Südzucker die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.05.2025 endete, vor. Südzucker vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,18 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,15 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 15,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,55 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 09.10.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Südzucker-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 08.10.2026.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Südzucker-Gewinn in Höhe von 0,109 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Südzucker-Aktie

Südzucker-Aktie fällt: Ausblick nach unten korrigiert

Juli 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Südzucker-Aktie

SDAX-Titel Südzucker-Aktie: Südzucker streicht Dividende zusammen