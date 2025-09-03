Südzucker Aktie News: Südzucker am Donnerstagnachmittag gesucht

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Südzucker. Zuletzt stieg die Südzucker-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 10,08 EUR.

Um 15:46 Uhr ging es für das Südzucker-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 10,08 EUR. Die Südzucker-Aktie zog in der Spitze bis auf 10,12 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,02 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 58.075 Südzucker-Aktien.

Am 06.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,37 EUR an. Gewinne von 22,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 18.07.2025 gab der Anteilsschein bis auf 9,88 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 2,03 Prozent könnte die Südzucker-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,180 EUR. Im Vorjahr erhielten Südzucker-Aktionäre 0,200 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Südzucker-Aktie wird bei 10,33 EUR angegeben.

Am 10.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -0,18 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Südzucker in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,60 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,15 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,55 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Südzucker dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 09.10.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Südzucker-Anleger Experten zufolge am 08.10.2026 werfen.

In der Südzucker-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,109 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

