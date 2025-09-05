Südzucker Aktie News: Südzucker gewinnt am Mittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Südzucker gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Südzucker nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 10,01 EUR.

Die Südzucker-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:43 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 10,01 EUR. In der Spitze gewann die Südzucker-Aktie bis auf 10,02 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,99 EUR. Von der Südzucker-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 29.288 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.09.2024 bei 12,34 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Südzucker-Aktie mit einem Kursplus von 23,28 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 9,88 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.07.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,35 Prozent.

Südzucker-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,200 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,180 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,33 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.05.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Südzucker am 10.07.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Südzucker ein Ergebnis je Aktie von 0,36 EUR vermeldet. Der Umsatz wurde auf 2,15 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,55 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 09.10.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 08.10.2026 wird Südzucker schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Südzucker ein EPS in Höhe von 0,109 EUR in den Büchern stehen haben wird.

