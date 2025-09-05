DAX23.747 +0,6%ESt505.348 +0,6%Top 10 Crypto15,63 -1,1%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin95.521 +0,7%Euro1,1731 +0,1%Öl66,83 +1,8%Gold3.616 +0,8%
Fokus auf Aktienkurs

Südzucker Aktie News: Südzucker gewinnt am Mittag

08.09.25 12:06 Uhr
Südzucker Aktie News: Südzucker gewinnt am Mittag

Die Aktie von Südzucker gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Südzucker nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 10,01 EUR.

Südzucker AG (Suedzucker AG)
Die Südzucker-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:43 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 10,01 EUR. In der Spitze gewann die Südzucker-Aktie bis auf 10,02 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,99 EUR. Von der Südzucker-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 29.288 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.09.2024 bei 12,34 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Südzucker-Aktie mit einem Kursplus von 23,28 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 9,88 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.07.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,35 Prozent.

Südzucker-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,200 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,180 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,33 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.05.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Südzucker am 10.07.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Südzucker ein Ergebnis je Aktie von 0,36 EUR vermeldet. Der Umsatz wurde auf 2,15 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,55 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 09.10.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 08.10.2026 wird Südzucker schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Südzucker ein EPS in Höhe von 0,109 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Südzucker-Aktie

Südzucker-Aktie fällt: Ausblick nach unten korrigiert

Juli 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Südzucker-Aktie

SDAX-Titel Südzucker-Aktie: Südzucker streicht Dividende zusammen

Bildquellen: ah

Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

DatumRatingAnalyst
22.08.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
14.07.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
11.07.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
11.07.2025Südzucker HoldWarburg Research
10.07.2025Südzucker HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
18.04.2024Südzucker KaufenDZ BANK
22.02.2024Südzucker KaufenDZ BANK
17.01.2024Südzucker KaufenDZ BANK
11.01.2024Südzucker BuyWarburg Research
20.12.2023Südzucker BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
22.08.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
11.07.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
11.07.2025Südzucker HoldWarburg Research
10.07.2025Südzucker HoldWarburg Research
26.06.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14.07.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
21.05.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
21.05.2025Südzucker UnderweightBarclays Capital
14.01.2025Südzucker SellWarburg Research
13.12.2024Südzucker SellWarburg Research

