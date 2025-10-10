Südzucker Aktie News: Südzucker gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Südzucker. Die Südzucker-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,5 Prozent auf 9,91 EUR.

Das Papier von Südzucker konnte um 15:45 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 9,91 EUR. Kurzfristig markierte die Südzucker-Aktie bei 9,96 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 9,67 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 261.492 Südzucker-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.04.2025 bei 12,04 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,49 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,22 EUR. Dieser Wert wurde am 09.10.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Südzucker-Aktie 7,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,180 EUR. Im Vorjahr erhielten Südzucker-Aktionäre 0,200 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,07 EUR.

Die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Südzucker am 10.07.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Südzucker ein Ergebnis je Aktie von 0,36 EUR vermeldet. Umsatzseitig standen 2,15 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 15,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Südzucker 2,55 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 13.01.2026 terminiert. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Südzucker-Anleger Experten zufolge am 14.01.2027 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Südzucker-Aktie in Höhe von 0,039 EUR im Jahr 2026 aus.

