Südzucker Aktie News: Südzucker zeigt sich am Mittag fester

Die Aktie von Südzucker gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 9,93 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,7 Prozent auf 9,93 EUR zu. Die Südzucker-Aktie zog in der Spitze bis auf 9,96 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,67 EUR. Der Tagesumsatz der Südzucker-Aktie belief sich zuletzt auf 172.950 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 25.04.2025 auf bis zu 12,04 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Südzucker-Aktie 21,25 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 9,22 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,15 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Südzucker-Aktie.

Nachdem im Jahr 2025 0,200 EUR an Südzucker-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,180 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Südzucker-Aktie wird bei 10,07 EUR angegeben.

Am 10.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,18 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Südzucker in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,60 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,15 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,55 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 13.01.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Südzucker rechnen Experten am 14.01.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,039 EUR je Aktie in den Südzucker-Büchern.

