Fed-Protokoll im Fokus: DAX in Grün - neues Allzeithoch -- Ottobock-Aktie mit IPO -- HSBC plant Milliardenübernahme -- DroneShield, NVIDIA, Diginex, BYD, Gerresheimer, Rheinmetall & Co. im Fokus
Reich mit Bitcoin: Wie digitale Assets neue Superreiche schaffen
DJE - Gold & Ressourcen: Der themenorientierte globale Aktienfonds
Südzucker im Fokus

Südzucker Aktie News: Südzucker präsentiert sich am Mittag stärker

09.10.25 12:06 Uhr
Südzucker Aktie News: Südzucker präsentiert sich am Mittag stärker

Die Aktie von Südzucker zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Südzucker zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 9,62 EUR.

Um 11:44 Uhr konnte die Aktie von Südzucker zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 9,62 EUR. Der Kurs der Südzucker-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 9,72 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,56 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 99.936 Südzucker-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.04.2025 bei 12,04 EUR. Der aktuelle Kurs der Südzucker-Aktie ist somit 25,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,22 EUR. Dieser Wert wurde am 09.10.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Südzucker-Aktie 4,16 Prozent sinken.

Für Südzucker-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,180 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Südzucker-Aktie wird bei 10,07 EUR angegeben.

Südzucker gewährte am 10.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2025 abgelaufenen Quartals. Südzucker hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,18 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,36 EUR je Aktie gewesen. Südzucker hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,15 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,55 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Südzucker am 13.01.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 14.01.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,074 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen