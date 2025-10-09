DAX24.653 +0,2%Est505.657 +0,1%MSCI World4.351 ±-0,0%Top 10 Crypto16,90 -2,2%Nas23.043 +1,1%Bitcoin105.067 -1,0%Euro1,1615 -0,1%Öl66,35 +0,4%Gold4.031 -0,2%
Südzucker im Blick

Südzucker Aktie News: Südzucker am Vormittag verlustreich

09.10.25 09:26 Uhr
Südzucker Aktie News: Südzucker am Vormittag verlustreich

Die Aktie von Südzucker gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Südzucker-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 9,46 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Südzucker AG (Suedzucker AG)
9,42 EUR -0,09 EUR -0,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:05 Uhr ging es für die Südzucker-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 9,46 EUR. In der Spitze büßte die Südzucker-Aktie bis auf 9,22 EUR ein. Bei 9,56 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 29.851 Südzucker-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.04.2025 bei 12,04 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Südzucker-Aktie derzeit noch 27,27 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.10.2025 bei 9,22 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Südzucker-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,180 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,07 EUR.

Am 10.07.2025 hat Südzucker die Kennzahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 EUR gegenüber 0,36 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Südzucker hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,15 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,55 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Südzucker wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 13.01.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 14.01.2027 dürfte Südzucker die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,074 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Südzucker-Aktie

Südzucker-Aktie fällt: Ausblick nach unten korrigiert

Juli 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Südzucker-Aktie

SDAX-Titel Südzucker-Aktie: Südzucker streicht Dividende zusammen

