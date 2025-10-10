Südzucker Aktie News: Südzucker legt am Freitagvormittag zu
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Südzucker. Die Südzucker-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 9,86 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Südzucker-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 9,86 EUR. Im Tageshoch stieg die Südzucker-Aktie bis auf 9,88 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,67 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 33.723 Südzucker-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.04.2025 bei 12,04 EUR. Mit einem Zuwachs von 22,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 9,22 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Im Vorjahr hatte Südzucker 0,200 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,07 EUR.
Die Bilanz zum am 31.05.2025 abgelaufenen Quartal legte Südzucker am 10.07.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,18 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,36 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Südzucker 2,15 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 15,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,55 Mrd. EUR umgesetzt worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Südzucker am 13.01.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 14.01.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,039 EUR je Südzucker-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Südzucker-Aktie
Südzucker-Aktie legt zu: Niedrige Preise belasten - Ausblick bestätigt
Südzucker-Aktie fällt: Ausblick nach unten korrigiert
Juli 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Südzucker-Aktie
Ausgewählte Hebelprodukte auf Südzucker
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Südzucker
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: ah
Nachrichten zu Südzucker AG (Suedzucker AG)
Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.10.2025
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|09.09.2025
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|22.08.2025
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|14.07.2025
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|11.07.2025
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.04.2024
|Südzucker Kaufen
|DZ BANK
|22.02.2024
|Südzucker Kaufen
|DZ BANK
|17.01.2024
|Südzucker Kaufen
|DZ BANK
|11.01.2024
|Südzucker Buy
|Warburg Research
|20.12.2023
|Südzucker Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.10.2025
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|09.09.2025
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|22.08.2025
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|11.07.2025
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|11.07.2025
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.07.2025
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|21.05.2025
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|21.05.2025
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|14.01.2025
|Südzucker Sell
|Warburg Research
|13.12.2024
|Südzucker Sell
|Warburg Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Südzucker AG (Suedzucker AG) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen