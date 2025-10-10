Südzucker Aktie News: Südzucker legt am Freitagvormittag zu

Blick auf Südzucker-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Südzucker. Die Südzucker-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 9,86 EUR.

Die Südzucker-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 9,86 EUR. Im Tageshoch stieg die Südzucker-Aktie bis auf 9,88 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,67 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 33.723 Südzucker-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.04.2025 bei 12,04 EUR. Mit einem Zuwachs von 22,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 9,22 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Im Vorjahr hatte Südzucker 0,200 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,07 EUR.

Die Bilanz zum am 31.05.2025 abgelaufenen Quartal legte Südzucker am 10.07.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,18 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,36 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Südzucker 2,15 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 15,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,55 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Südzucker am 13.01.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 14.01.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,039 EUR je Südzucker-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Südzucker-Aktie

Südzucker-Aktie legt zu: Niedrige Preise belasten - Ausblick bestätigt

Südzucker-Aktie fällt: Ausblick nach unten korrigiert

Juli 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Südzucker-Aktie