Südzucker Aktie News: Südzucker am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Südzucker. Zuletzt fiel die Südzucker-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 9,78 EUR ab.

Um 15:52 Uhr rutschte die Südzucker-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 9,78 EUR ab. Der Kurs der Südzucker-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 9,78 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,91 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 83.403 Südzucker-Aktien umgesetzt.

Am 12.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 12,32 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Südzucker-Aktie 25,97 Prozent zulegen. Bei 9,78 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,180 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,07 EUR für die Südzucker-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Südzucker am 10.07.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,18 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Südzucker ein EPS von 0,36 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Südzucker 2,15 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 15,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,55 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Südzucker-Bilanz für Q2 2026 wird am 09.10.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 08.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Südzucker im Jahr 2026 0,074 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Südzucker-Aktie

Südzucker-Aktie fällt: Ausblick nach unten korrigiert

Juli 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Südzucker-Aktie

SDAX-Titel Südzucker-Aktie: Südzucker streicht Dividende zusammen