Kurs der Südzucker

Südzucker Aktie News: Südzucker am Nachmittag auf grünem Terrain

11.11.25 16:08 Uhr
Südzucker Aktie News: Südzucker am Nachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Südzucker zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Südzucker nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 9,59 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Südzucker AG (Suedzucker AG)
9,59 EUR 0,13 EUR 1,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:49 Uhr konnte die Aktie von Südzucker zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 9,59 EUR. In der Spitze gewann die Südzucker-Aktie bis auf 9,63 EUR. Bei 9,58 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Südzucker-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 52.401 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.04.2025 bei 12,04 EUR. Der derzeitige Kurs der Südzucker-Aktie liegt somit 20,35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,22 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Südzucker-Aktie 3,86 Prozent sinken.

Südzucker-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,200 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,180 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Südzucker-Aktie bei 10,20 EUR.

Südzucker ließ sich am 09.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Südzucker ein Ergebnis je Aktie von 0,25 EUR vermeldet. Der Umsatz wurde auf 2,05 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 19,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,54 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 13.01.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 14.01.2027.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,044 EUR je Südzucker-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

