Südzucker Aktie News: Südzucker am Dienstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Südzucker. Zuletzt konnte die Aktie von Südzucker zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 9,57 EUR.
Die Südzucker-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:00 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 9,57 EUR. Bei 9,58 EUR erreichte die Südzucker-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,58 EUR. Der Tagesumsatz der Südzucker-Aktie belief sich zuletzt auf 827 Aktien.
Am 25.04.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,04 EUR an. Derzeit notiert die Südzucker-Aktie damit 20,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,22 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Südzucker-Aktie 3,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,180 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 10,20 EUR an.
Am 09.10.2025 äußerte sich Südzucker zu den Kennzahlen des am 31.08.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 EUR gegenüber 0,25 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 19,48 Prozent auf 2,05 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Südzucker 2,54 Mrd. EUR umgesetzt.
Südzucker wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 13.01.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 14.01.2027.
Experten gehen davon aus, dass Südzucker im Jahr 2026 -0,044 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.10.2025
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|10.10.2025
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|10.10.2025
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.2025
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|09.09.2025
|Südzucker Hold
|Warburg Research
