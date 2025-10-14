DAX24.237 -0,6%Est505.552 -0,3%MSCI World4.279 -0,2%Top 10 Crypto15,68 -1,7%Nas22.558 -0,6%Bitcoin96.832 -2,8%Euro1,1605 +0,3%Öl62,25 -1,8%Gold4.132 +0,5%
Südzucker Aktie News: Südzucker am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

14.10.25 16:08 Uhr
Südzucker Aktie News: Südzucker am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Südzucker gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Südzucker befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,6 Prozent auf 9,66 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Südzucker AG (Suedzucker AG)
9,66 EUR -0,18 EUR -1,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Südzucker-Aktie musste um 15:50 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 9,66 EUR. Die Südzucker-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 9,55 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 9,74 EUR. Von der Südzucker-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 390.171 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 12,04 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.04.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 24,70 Prozent könnte die Südzucker-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,22 EUR. Dieser Wert wurde am 09.10.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Südzucker-Aktie derzeit noch 4,51 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Südzucker-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,200 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,180 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Südzucker-Aktie bei 10,07 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Südzucker am 09.10.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 2,05 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 19,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Südzucker 2,54 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 13.01.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Südzucker rechnen Experten am 14.01.2027.

Laut Analysten dürfte Südzucker im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,005 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

DatumRatingAnalyst
10.10.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
10.10.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
09.10.2025Südzucker HoldWarburg Research
09.09.2025Südzucker HoldWarburg Research
22.08.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
