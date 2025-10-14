Südzucker Aktie News: Anleger schicken Südzucker am Dienstagvormittag ins Minus

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Südzucker. Der Südzucker-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 9,78 EUR.

Die Südzucker-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,4 Prozent auf 9,78 EUR nach. Der Kurs der Südzucker-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 9,71 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,74 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 16.098 Südzucker-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,04 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die Südzucker-Aktie damit 18,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,22 EUR. Dieser Wert wurde am 09.10.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Südzucker-Aktie 6,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Südzucker-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,180 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,07 EUR aus.

Am 09.10.2025 äußerte sich Südzucker zu den Kennzahlen des am 31.08.2025 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,25 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 19,48 Prozent zurück. Hier wurden 2,05 Mrd. EUR gegenüber 2,54 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Südzucker am 13.01.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 14.01.2027.

In der Südzucker-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,005 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

