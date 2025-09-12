Südzucker Aktie News: Südzucker am Vormittag gefragt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Südzucker gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Südzucker-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 9,70 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 9,70 EUR zu. Bei 9,70 EUR erreichte die Südzucker-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 9,68 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.988 Südzucker-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (12,22 EUR) erklomm das Papier am 17.09.2024. Gewinne von 26,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2025 bei 9,64 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Südzucker seine Aktionäre 2025 mit 0,200 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,07 EUR für die Südzucker-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Südzucker am 10.07.2025. Das EPS lag bei -0,18 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 15,60 Prozent auf 2,15 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Südzucker 2,55 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Südzucker am 09.10.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 08.10.2026.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,074 EUR je Südzucker-Aktie belaufen.

