Südzucker Aktie News: Südzucker am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

15.10.25 16:08 Uhr
Südzucker Aktie News: Südzucker am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Südzucker. Zuletzt stieg die Südzucker-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 9,76 EUR.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Südzucker AG (Suedzucker AG)
9,75 EUR 0,15 EUR 1,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:45 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 9,76 EUR zu. In der Spitze gewann die Südzucker-Aktie bis auf 9,81 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,61 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 60.991 Südzucker-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 12,04 EUR erreichte der Titel am 25.04.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,42 Prozent hinzugewinnen. Bei 9,22 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 5,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Südzucker-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,180 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Südzucker 0,200 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,07 EUR je Südzucker-Aktie aus.

Südzucker ließ sich am 09.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,20 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Südzucker 0,25 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 2,05 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 19,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,54 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 13.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 14.01.2027 wird Südzucker schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,005 EUR je Südzucker-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Südzucker-Aktie

Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

DatumRatingAnalyst
10.10.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
10.10.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
09.10.2025Südzucker HoldWarburg Research
09.09.2025Südzucker HoldWarburg Research
22.08.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
