Hoffnung auf US-Zinssenkungen: DAX im Plus -- Asiens Börsen ziehen an -- VW-Chef sieht Doppelrolle als Übergang - Sparziele auf Kurs -- D-Wave, DroneShield, BYD, AMD, Alibaba im Fokus
Netflix-Aktie wenig bewegt: 'Woman in Cabin 10' startet auf Platz eins
D-Wave Quantum-Aktie weiter im Vorwärtsgang: Aufbau des weltweit leistungsstärksten Quanten-Hubs
Aktienkurs aktuell

Südzucker Aktie News: Südzucker tendiert am Mittwochvormittag fester

15.10.25 09:22 Uhr
Südzucker Aktie News: Südzucker tendiert am Mittwochvormittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Südzucker. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 9,69 EUR zu.

Aktien
Südzucker AG (Suedzucker AG)
9,66 EUR 0,06 EUR 0,57%
Die Südzucker-Aktie konnte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 9,69 EUR. Bei 9,69 EUR erreichte die Südzucker-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 9,61 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 3.328 Südzucker-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 25.04.2025 auf bis zu 12,04 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Südzucker-Aktie 24,25 Prozent zulegen. Am 09.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,22 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 4,85 Prozent könnte die Südzucker-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Im Vorjahr hatte Südzucker 0,200 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,07 EUR.

Die Zahlen des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Südzucker am 09.10.2025. Das EPS lag bei -0,20 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,25 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Südzucker in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 19,48 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,05 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Südzucker wird am 13.01.2026 gerechnet. Experten kalkulieren am 14.01.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Südzucker.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,005 EUR je Südzucker-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Südzucker-Aktie

