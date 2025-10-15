Südzucker Aktie News: Südzucker am Mittwochmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Südzucker. Das Papier von Südzucker konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 9,74 EUR.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 9,74 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Südzucker-Aktie bei 9,81 EUR. Bei 9,61 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 32.739 Südzucker-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 12,04 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.04.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Südzucker-Aktie derzeit noch 23,61 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,22 EUR am 09.10.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Südzucker-Aktie derzeit noch 5,34 Prozent Luft nach unten.

Südzucker-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,200 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,180 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,07 EUR je Südzucker-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Südzucker am 09.10.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,20 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Südzucker 0,25 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 19,48 Prozent auf 2,05 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,54 Mrd. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 13.01.2026 terminiert. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Südzucker-Anleger Experten zufolge am 14.01.2027 werfen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,005 EUR je Südzucker-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Südzucker-Aktie

Südzucker-Aktie legt zu: Niedrige Preise belasten - Ausblick bestätigt

Südzucker-Aktie fällt: Ausblick nach unten korrigiert

Juli 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Südzucker-Aktie