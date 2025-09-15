Südzucker Aktie News: Südzucker verzeichnet am Dienstagvormittag Verluste

Kursentwicklung

Die Aktie von Südzucker gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Südzucker-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 9,75 EUR.

Die Südzucker-Aktie wies um 09:02 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 9,75 EUR abwärts. Im Tief verlor die Südzucker-Aktie bis auf 9,75 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 9,76 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Südzucker-Aktien beläuft sich auf 1.405 Stück.

Am 17.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 12,22 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 25,33 Prozent Plus fehlen der Südzucker-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2025 bei 9,64 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Südzucker-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Südzucker-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,200 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,180 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,07 EUR je Südzucker-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Südzucker am 10.07.2025 vor. Das EPS lag bei -0,18 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,15 Mrd. EUR – eine Minderung von 15,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,55 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 09.10.2025 terminiert. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 08.10.2026.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,074 EUR je Südzucker-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

