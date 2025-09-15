DAX23.669 -0,3%ESt505.435 -0,1%Top 10 Crypto16,20 +1,3%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin98.191 +0,1%Euro1,1799 +0,3%Öl67,29 -0,3%Gold3.694 +0,4%
Südzucker Aktie News: Südzucker verzeichnet am Dienstagvormittag Verluste

16.09.25 09:26 Uhr
Die Aktie von Südzucker gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Südzucker-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 9,75 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Südzucker AG (Suedzucker AG)
9,68 EUR -0,09 EUR -0,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Südzucker-Aktie wies um 09:02 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 9,75 EUR abwärts. Im Tief verlor die Südzucker-Aktie bis auf 9,75 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 9,76 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Südzucker-Aktien beläuft sich auf 1.405 Stück.

Am 17.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 12,22 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 25,33 Prozent Plus fehlen der Südzucker-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2025 bei 9,64 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Südzucker-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Südzucker-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,200 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,180 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,07 EUR je Südzucker-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Südzucker am 10.07.2025 vor. Das EPS lag bei -0,18 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,15 Mrd. EUR – eine Minderung von 15,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,55 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 09.10.2025 terminiert. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 08.10.2026.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,074 EUR je Südzucker-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Südzucker-Aktie

Südzucker-Aktie fällt: Ausblick nach unten korrigiert

Juli 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Südzucker-Aktie

SDAX-Titel Südzucker-Aktie: Südzucker streicht Dividende zusammen

Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

DatumRatingAnalyst
09.09.2025Südzucker HoldWarburg Research
22.08.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
14.07.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
11.07.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
11.07.2025Südzucker HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
18.04.2024Südzucker KaufenDZ BANK
22.02.2024Südzucker KaufenDZ BANK
17.01.2024Südzucker KaufenDZ BANK
11.01.2024Südzucker BuyWarburg Research
20.12.2023Südzucker BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
09.09.2025Südzucker HoldWarburg Research
22.08.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
11.07.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
11.07.2025Südzucker HoldWarburg Research
10.07.2025Südzucker HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.07.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
21.05.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
21.05.2025Südzucker UnderweightBarclays Capital
14.01.2025Südzucker SellWarburg Research
13.12.2024Südzucker SellWarburg Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Südzucker AG (Suedzucker AG) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen