Südzucker Aktie News: Südzucker am Mittwochmittag im Plus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Südzucker. Die Aktionäre schickten das Papier von Südzucker nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 9,68 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Südzucker-Papiere um 11:37 Uhr 0,5 Prozent. Die Südzucker-Aktie legte bis auf 9,71 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,61 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 19.527 Südzucker-Aktien.

Am 25.04.2025 erreichte der Anteilsschein mit 12,04 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,38 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.09.2025 bei 9,61 EUR. Mit Abgaben von 0,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Im Vorjahr hatte Südzucker 0,200 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Südzucker-Aktie bei 10,07 EUR.

Südzucker veröffentlichte am 10.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -0,18 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15,60 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,15 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,55 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 09.10.2025 erwartet. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Südzucker möglicherweise am 08.10.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Südzucker ein EPS in Höhe von 0,074 EUR in den Büchern stehen haben wird.

