So entwickelt sich Südzucker

Südzucker Aktie News: Südzucker am Donnerstagnachmittag mit Aufschlag

23.10.25 16:08 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Südzucker. Das Papier von Südzucker konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 9,88 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Südzucker AG (Suedzucker AG)
9,86 EUR 0,04 EUR 0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr sprang die Südzucker-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 9,88 EUR zu. Bei 9,89 EUR erreichte die Südzucker-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,84 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 29.905 Südzucker-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (12,04 EUR) erklomm das Papier am 25.04.2025. Der derzeitige Kurs der Südzucker-Aktie liegt somit 17,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 9,22 EUR fiel das Papier am 09.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,68 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,180 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,20 EUR.

Die Bilanz zum am 31.08.2025 abgelaufenen Quartal legte Südzucker am 09.10.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,20 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Südzucker 0,25 EUR je Aktie generiert. Südzucker hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,05 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 19,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 13.01.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Südzucker veröffentlicht werden. Am 14.01.2027 wird Südzucker schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

2026 dürfte Südzucker einen Verlust von -0,044 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

DatumRatingAnalyst
16.10.2025Südzucker HoldWarburg Research
10.10.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
10.10.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
09.10.2025Südzucker HoldWarburg Research
09.09.2025Südzucker HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
18.04.2024Südzucker KaufenDZ BANK
22.02.2024Südzucker KaufenDZ BANK
17.01.2024Südzucker KaufenDZ BANK
11.01.2024Südzucker BuyWarburg Research
20.12.2023Südzucker BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
16.10.2025Südzucker HoldWarburg Research
10.10.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
09.10.2025Südzucker HoldWarburg Research
09.09.2025Südzucker HoldWarburg Research
22.08.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10.10.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
14.07.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
21.05.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
21.05.2025Südzucker UnderweightBarclays Capital
14.01.2025Südzucker SellWarburg Research

