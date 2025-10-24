Südzucker Aktie News: Südzucker am Vormittag mit stabiler Tendenz

Südzucker im Fokus

Die Aktie von Südzucker hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Südzucker-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 9,92 EUR.

Die Südzucker-Aktie bewegte sich um 09:00 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 9,92 EUR. Im Tageshoch stieg die Südzucker-Aktie bis auf 9,95 EUR. In der Spitze fiel die Südzucker-Aktie bis auf 9,92 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,94 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.739 Südzucker-Aktien den Besitzer.

Bei 12,04 EUR erreichte der Titel am 25.04.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Südzucker-Aktie liegt somit 17,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.10.2025 (9,22 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,06 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,180 EUR, nach 0,200 EUR im Jahr 2025. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,20 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Südzucker am 09.10.2025 vor. Südzucker hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,20 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,25 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Südzucker in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 19,48 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,05 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,54 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.01.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Südzucker rechnen Experten am 14.01.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,044 EUR je Südzucker-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Südzucker-Aktie

Südzucker-Aktie legt zu: Niedrige Preise belasten - Ausblick bestätigt

Südzucker-Aktie fällt: Ausblick nach unten korrigiert

Juli 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Südzucker-Aktie