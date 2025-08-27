Südzucker Aktie News: Südzucker tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts

Blick auf Südzucker-Kurs

Die Aktie von Südzucker gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Südzucker-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 9,98 EUR.

Die Südzucker-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:47 Uhr um 0,5 Prozent auf 9,98 EUR ab. In der Spitze fiel die Südzucker-Aktie bis auf 9,98 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,02 EUR. Bisher wurden heute 36.361 Südzucker-Aktien gehandelt.

Am 06.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,37 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Südzucker-Aktie mit einem Kursplus von 23,95 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,88 EUR am 18.07.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Südzucker-Aktie 1,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,180 EUR. Im Vorjahr erhielten Südzucker-Aktionäre 0,200 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,33 EUR für die Südzucker-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.05.2025 abgelaufenen Quartal legte Südzucker am 10.07.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,18 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Südzucker 0,36 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 15,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,15 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2,55 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.10.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 08.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Südzucker.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,109 EUR je Südzucker-Aktie.

