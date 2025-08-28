Südzucker Aktie News: Südzucker präsentiert sich am Vormittag stärker
Die Aktie von Südzucker gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Südzucker-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 10,02 EUR zu.
Um 09:03 Uhr wies die Südzucker-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 10,02 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Südzucker-Aktie bei 10,03 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 9,99 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 4.373 Südzucker-Aktien umgesetzt.
Bei 12,37 EUR markierte der Titel am 06.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Südzucker-Aktie liegt somit 19,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.07.2025 bei 9,88 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,45 Prozent.
Im Jahr 2025 erhielten Südzucker-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,180 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,33 EUR je Südzucker-Aktie an.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Südzucker am 10.07.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,18 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Südzucker ein EPS von 0,36 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 15,60 Prozent zurück. Hier wurden 2,15 Mrd. EUR gegenüber 2,55 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.10.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Südzucker-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 08.10.2026.
Experten taxieren den Südzucker-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,109 EUR je Aktie.
Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2025
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|14.07.2025
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|11.07.2025
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|11.07.2025
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|10.07.2025
|Südzucker Hold
|Warburg Research
