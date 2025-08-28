Südzucker Aktie News: Südzucker gewinnt am Mittag

Südzucker im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Südzucker. Das Papier von Südzucker legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 10,02 EUR.

Die Aktie notierte um 11:46 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 10,02 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Südzucker-Aktie bisher bei 10,05 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,99 EUR. Bisher wurden via XETRA 31.050 Südzucker-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,37 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,45 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,88 EUR. Dieser Wert wurde am 18.07.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten Südzucker-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,180 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,33 EUR für die Südzucker-Aktie.

Am 10.07.2025 hat Südzucker die Kennzahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Südzucker im vergangenen Quartal 2,15 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 15,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Südzucker 2,55 Mrd. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.10.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 08.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Südzucker.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,109 EUR je Aktie in den Südzucker-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Südzucker-Aktie

Südzucker-Aktie fällt: Ausblick nach unten korrigiert

Juli 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Südzucker-Aktie

SDAX-Titel Südzucker-Aktie: Südzucker streicht Dividende zusammen