Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Dienstagabend im Minusbereich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Super Micro Computer. Die Super Micro Computer-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 4,1 Prozent auf 39,83 USD nach.

Die Super Micro Computer-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 4,1 Prozent im Minus bei 39,83 USD. Das Tagestief markierte die Super Micro Computer-Aktie bei 39,57 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 40,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ 4.662.538 Super Micro Computer-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 66,35 USD erreichte der Titel am 20.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Super Micro Computer-Aktie derzeit noch 66,60 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,25 USD. Dieser Wert wurde am 16.11.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 56,69 Prozent würde die Super Micro Computer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Super Micro Computer-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Super Micro Computer am 05.08.2025. Es stand ein EPS von 0,31 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Super Micro Computer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,55 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Super Micro Computer mit einem Umsatz von insgesamt 5,76 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,31 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 8,45 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Super Micro Computer am 04.11.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Super Micro Computer im Jahr 2026 2,54 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

