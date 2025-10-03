DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.340 +0,3%Top 10 Crypto16,80 +2,0%Nas22.784 -0,3%Bitcoin104.397 +1,5%Euro1,1740 +0,2%Öl64,53 +0,3%Gold3.888 +0,8%
Heute im Fokus
DAX geht mit leichten Verlusten ins Wochenende -- Dow erstmals über 47.000 Punkten -- BMW steigert US-Absatz deutlich -- NVIDIA, Tesla, Palantir, Plug Power, IONOS, Boeing, Rumble im Fokus
Top News
Eurokurs zum Dollar kaum bewegt - die Gründe Eurokurs zum Dollar kaum bewegt - die Gründe
Rohstoffe im September 2025: So performten Goldpreis, Ölpreis und Co. Rohstoffe im September 2025: So performten Goldpreis, Ölpreis und Co.
Aktie im Fokus

Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer tendiert am Abend schwächer

03.10.25 20:24 Uhr
Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Der Super Micro Computer-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,2 Prozent auf 50,84 USD.

Super Micro Computer Inc
43,64 EUR -0,96 EUR -2,15%
Die Super Micro Computer-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 3,2 Prozent auf 50,84 USD abwärts. In der Spitze fiel die Super Micro Computer-Aktie bis auf 50,81 USD. Bei 52,85 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.038.883 Super Micro Computer-Aktien.

Am 20.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,35 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,51 Prozent hinzugewinnen. Am 16.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,25 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 66,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Super Micro Computer-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 05.08.2025 legte Super Micro Computer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,31 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,55 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Super Micro Computer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,45 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,76 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 5,31 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Super Micro Computer-Aktie in Höhe von 2,52 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Super Micro Computer-Aktie

Super Micro-Aktie profitiert vom Start der Blackwell-Chips - auch die NVIDIA-Aktie reagiert

Super Micro-Aktie im freien Fall: Super Micro enttäuscht auf allen Ebenen

Ausblick: Super Micro Computer präsentiert Quartalsergebnisse

In eigener Sache

