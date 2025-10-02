Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Abend mit Kursabschlägen

Kursverlauf

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 52,32 USD.

Die Super Micro Computer-Aktie musste um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 52,32 USD. In der Spitze fiel die Super Micro Computer-Aktie bis auf 51,07 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 52,45 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 5.167.245 Super Micro Computer-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.02.2025 bei 66,35 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Super Micro Computer-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,25 USD am 16.11.2024. Der derzeitige Kurs der Super Micro Computer-Aktie liegt somit 203,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Super Micro Computer 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Super Micro Computer ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,31 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Super Micro Computer mit einem Umsatz von insgesamt 5,76 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,31 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 8,45 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte Super Micro Computer Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Super Micro Computer einen Gewinn von 2,52 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

