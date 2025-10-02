DAX24.420 +1,3%Est505.647 +1,2%MSCI World4.317 -0,1%Top 10 Crypto16,51 +1,3%Nas22.770 +0,1%Bitcoin102.094 +1,2%Euro1,1696 -0,3%Öl64,55 -1,3%Gold3.828 -1,0%
Kursentwicklung im Fokus

Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

02.10.25 16:10 Uhr
Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Super Micro Computer. Das Papier von Super Micro Computer befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,9 Prozent auf 51,40 USD ab.

Die Super Micro Computer-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 51,40 USD. Die Abwärtsbewegung der Super Micro Computer-Aktie ging bis auf 51,07 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 52,45 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.707.094 Super Micro Computer-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.02.2025 bei 66,35 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Super Micro Computer-Aktie mit einem Kursplus von 29,09 Prozent wieder erreichen. Am 16.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,25 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 66,44 Prozent.

Nachdem Super Micro Computer seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Super Micro Computer am 05.08.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,31 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Super Micro Computer 0,55 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 5,76 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,31 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,52 USD je Super Micro Computer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

