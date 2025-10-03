Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer macht am Nachmittag Boden gut

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Super Micro Computer nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 52,96 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,9 Prozent auf 52,96 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Super Micro Computer-Aktie bei 53,51 USD. Bei 52,85 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 1.110.364 Super Micro Computer-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 20.02.2025 auf bis zu 66,35 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Super Micro Computer-Aktie liegt somit 20,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.11.2024 (17,25 USD). Mit Abgaben von 67,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten Super Micro Computer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 05.08.2025 legte Super Micro Computer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 0,31 USD. Im letzten Jahr hatte Super Micro Computer einen Gewinn von 0,55 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,76 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,31 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,52 USD je Super Micro Computer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Super Micro Computer-Aktie

Super Micro-Aktie profitiert vom Start der Blackwell-Chips - auch die NVIDIA-Aktie reagiert

Super Micro-Aktie im freien Fall: Super Micro enttäuscht auf allen Ebenen

Ausblick: Super Micro Computer präsentiert Quartalsergebnisse