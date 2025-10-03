Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer macht am Nachmittag Boden gut
Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Super Micro Computer nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 52,96 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,9 Prozent auf 52,96 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Super Micro Computer-Aktie bei 53,51 USD. Bei 52,85 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 1.110.364 Super Micro Computer-Aktien gekauft oder verkauft.
Der Anteilsschein kletterte am 20.02.2025 auf bis zu 66,35 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Super Micro Computer-Aktie liegt somit 20,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.11.2024 (17,25 USD). Mit Abgaben von 67,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2025 erhielten Super Micro Computer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.
Am 05.08.2025 legte Super Micro Computer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 0,31 USD. Im letzten Jahr hatte Super Micro Computer einen Gewinn von 0,55 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,76 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,31 Mrd. USD in den Büchern standen.
Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,52 USD je Super Micro Computer-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Super Micro Computer-Aktie
Super Micro-Aktie profitiert vom Start der Blackwell-Chips - auch die NVIDIA-Aktie reagiert
Super Micro-Aktie im freien Fall: Super Micro enttäuscht auf allen Ebenen
Ausblick: Super Micro Computer präsentiert Quartalsergebnisse
Übrigens: Super Micro Computer und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Super Micro Computer
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Super Micro Computer
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com
Nachrichten zu Super Micro Computer Inc
Analysen zu Super Micro Computer Inc
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.02.2019
|Super Micro Computer Buy
|Maxim Group
|05.10.2018
|Super Micro Computer Hold
|Maxim Group
|18.09.2017
|Super Micro Computer Neutral
|D.A. Davidson & Co.
|28.04.2017
|Super Micro Computer Buy
|Maxim Group
|27.01.2017
|Super Micro Computer Buy
|Maxim Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.02.2019
|Super Micro Computer Buy
|Maxim Group
|28.04.2017
|Super Micro Computer Buy
|Maxim Group
|27.01.2017
|Super Micro Computer Buy
|Maxim Group
|27.01.2017
|Super Micro Computer Hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|27.01.2017
|Super Micro Computer Buy
|Needham & Company, LLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.10.2018
|Super Micro Computer Hold
|Maxim Group
|18.09.2017
|Super Micro Computer Neutral
|D.A. Davidson & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Super Micro Computer Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen