Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer tendiert am Abend auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Super Micro Computer. Zuletzt fiel die Super Micro Computer-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 40,26 USD ab.
Um 20:08 Uhr rutschte die Super Micro Computer-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,3 Prozent auf 40,26 USD ab. Das Tagestief markierte die Super Micro Computer-Aktie bei 40,05 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 40,85 USD. Der Tagesumsatz der Super Micro Computer-Aktie belief sich zuletzt auf 2.444.268 Aktien.
Am 20.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 66,35 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 64,80 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.11.2024 (17,25 USD). Mit einem Kursverlust von 57,15 Prozent würde die Super Micro Computer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Super Micro Computer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.
Am 05.08.2025 hat Super Micro Computer die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,31 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,55 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,76 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,31 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Super Micro Computer am 04.11.2025 präsentieren.
In der Super Micro Computer-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,54 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Super Micro-Aktie im freien Fall: Super Micro enttäuscht auf allen Ebenen
Ausblick: Super Micro Computer präsentiert Quartalsergebnisse
NVIDIA-Aktie und Super Micro überholt? Darum ist Palantir 2025 der Star im S&P 500
