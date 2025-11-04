Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Dienstagabend im Tiefenrausch
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Super Micro Computer. Die Super Micro Computer-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 5,7 Prozent auf 47,86 USD.
Die Super Micro Computer-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr um 5,7 Prozent auf 47,86 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Super Micro Computer-Aktie bis auf 47,50 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 48,60 USD. Bisher wurden via NASDAQ 3.871.930 Super Micro Computer-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei einem Wert von 66,35 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.02.2025). Derzeit notiert die Super Micro Computer-Aktie damit 27,87 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 16.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,25 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Super Micro Computer-Aktie derzeit noch 63,96 Prozent Luft nach unten.
Super Micro Computer-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.
Am 05.08.2025 äußerte sich Super Micro Computer zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,31 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,55 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 5,76 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,31 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Super Micro Computer wird am 03.02.2026 gerechnet. Super Micro Computer dürfte die Q1 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 10.11.2026 präsentieren.
Experten taxieren den Super Micro Computer-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,50 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.net
