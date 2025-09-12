Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Montagnachmittag stärker

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Super Micro Computer. Im NASDAQ-Handel gewannen die Super Micro Computer-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Um 15:53 Uhr sprang die Super Micro Computer-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 45,11 USD zu. In der Spitze gewann die Super Micro Computer-Aktie bis auf 45,50 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 45,14 USD. Der Tagesumsatz der Super Micro Computer-Aktie belief sich zuletzt auf 1.317.146 Aktien.

Bei einem Wert von 66,35 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.02.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 47,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Super Micro Computer-Aktie. Am 16.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,25 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 61,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Super Micro Computer 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Super Micro Computer am 05.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,31 USD gegenüber 0,55 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,45 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,76 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 5,31 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte Super Micro Computer Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Super Micro Computer ein EPS in Höhe von 2,54 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Super Micro Computer-Aktie

Super Micro-Aktie profitiert vom Start der Blackwell-Chips - auch die NVIDIA-Aktie reagiert

Super Micro-Aktie im freien Fall: Super Micro enttäuscht auf allen Ebenen

Ausblick: Super Micro Computer präsentiert Quartalsergebnisse