DAX schließt fester -- Rheinmetall übernimmt NVL -- Musk kauft Tesla-Aktien -- NVIDIA mit Verstoß gegen Kartellrecht in China -- Palantir, BYD, Infineon, Rüstungswerte im Fokus
Rheinmetall-Aktie mit Rekord: Übernahme von Schiffbauer NVL in milliardenschwerem Deal steht fest
Impfstoffwerte im Fokus: BioNTech-Aktie nach Kursrutsch auf Erholungskurs?
Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Montagnachmittag stärker

15.09.25 16:13 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Super Micro Computer. Im NASDAQ-Handel gewannen die Super Micro Computer-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Um 15:53 Uhr sprang die Super Micro Computer-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 45,11 USD zu. In der Spitze gewann die Super Micro Computer-Aktie bis auf 45,50 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 45,14 USD. Der Tagesumsatz der Super Micro Computer-Aktie belief sich zuletzt auf 1.317.146 Aktien.

Bei einem Wert von 66,35 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.02.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 47,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Super Micro Computer-Aktie. Am 16.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,25 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 61,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Super Micro Computer 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Super Micro Computer am 05.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,31 USD gegenüber 0,55 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,45 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,76 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 5,31 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte Super Micro Computer Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Super Micro Computer ein EPS in Höhe von 2,54 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

