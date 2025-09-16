DAX23.347 +0,1%ESt505.367 -0,1%Top 10 Crypto16,00 -1,8%Dow46.061 +0,7%Nas22.215 -0,5%Bitcoin97.680 -0,7%Euro1,1845 -0,2%Öl68,28 -0,3%Gold3.687 -0,1%
Fed-Entscheid am Abend: DAX schließt stabil -- China verbietet NVIDIA-Chips -- Baidu mit eigenen Chips -- Rüstungsaktien, BioNTech, Alibaba, Deutsche Bank, Palantir, Eli Lilly im Fokus
Trotz Rekordrally beim Edelmetall: Laufen Bitcoin-ETFs Gold bald den Rang ab?
thyssenkrupp-Aktie fällt dennoch: IG Metall sieht in Jindal "perfekte Ergänzung" für thyssenkrupp Steel
Aktienkurs im Fokus

Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Super Micro Computer am Mittwochnachmittag zu

17.09.25 16:13 Uhr
Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Super Micro Computer am Mittwochnachmittag zu

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Super Micro Computer-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 45,30 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Super Micro Computer Inc
37,75 EUR -0,25 EUR -0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Super Micro Computer konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,9 Prozent auf 45,30 USD. Die Super Micro Computer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 45,33 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 44,61 USD. Bisher wurden heute 667.836 Super Micro Computer-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 66,35 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.02.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 46,47 Prozent könnte die Super Micro Computer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,25 USD. Dieser Wert wurde am 16.11.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Super Micro Computer-Aktie derzeit noch 61,92 Prozent Luft nach unten.

Super Micro Computer-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 05.08.2025 hat Super Micro Computer die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,76 Mrd. USD – ein Plus von 8,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Super Micro Computer 5,31 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Super Micro Computer wird am 04.11.2025 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,52 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Super Micro Computer-Aktie

Super Micro-Aktie profitiert vom Start der Blackwell-Chips - auch die NVIDIA-Aktie reagiert

Super Micro-Aktie im freien Fall: Super Micro enttäuscht auf allen Ebenen

Ausblick: Super Micro Computer präsentiert Quartalsergebnisse

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

