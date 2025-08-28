Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer knickt am Freitagabend ein

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Super Micro Computer. Die Super Micro Computer-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 5,3 Prozent auf 41,63 USD ab.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 5,3 Prozent auf 41,63 USD. Das Tagestief markierte die Super Micro Computer-Aktie bei 41,45 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 42,69 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 4.177.830 Super Micro Computer-Aktien den Besitzer.

Am 20.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 66,35 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Super Micro Computer-Aktie ist somit 59,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 16.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,25 USD. Derzeit notiert die Super Micro Computer-Aktie damit 141,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Super Micro Computer-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 05.08.2025 hat Super Micro Computer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,31 USD. Im letzten Jahr hatte Super Micro Computer einen Gewinn von 0,55 USD je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Super Micro Computer mit einem Umsatz von insgesamt 5,76 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,31 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 8,45 Prozent gesteigert.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Super Micro Computer wird am 04.11.2025 gerechnet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Super Micro Computer ein EPS in Höhe von 2,54 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

