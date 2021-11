Symrise Aktie News: Symrise tendiert seitwärts

Im XETRA-Handel kam die Symrise-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 123,75 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den behaupteten Werten im DAX, der im Moment bei 16.015 Punkten tendiert. Bei 124,10 EUR erreichte die Symrise-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Symrise-Aktie bisher bei 122,95 EUR. Bei 123,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 15.119 Symrise-Aktien den Besitzer.

Am 06.08.2021 erreichte der Anteilsschein mit 127,15 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 95,88 EUR am 09.03.2021.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 124,50 EUR an. In der Symrise-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 2,86 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Die Symrise AG ist ein weltweit führendes Unternehmen der Duft- und Geschmacksstoffindustrie. Die Produkte der Symrise werden von Parfum-, Kosmetik- und Nahrungsmittelherstellern eingesetzt. Symrise zählt zu den größten Anbietern im globalen Markt für Duft- und Geschmacksstoffe. Die Gesellschaft produziert auf fünf Kontinenten diverse Produkte und verkauft diese weltweit. Zu den Kunden von Symrise zählen beispielsweise Beiersdorf, Coca Cola, Colgate, Danone, Diageo, Dior, Guerlain, Henkel/Schwarzkopf, Kraft, Nestlé, PepsiCo, Procter & Gamble und Unilever.

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Wie Experten die Symrise-Aktie im Oktober einstuften

Symrise hebt Wachstumsprognose erneut an - Aktie im Plus

Symrise-Aktie im Fokus: Mit Volldampf aus der Corona-Pandemie

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Symrise