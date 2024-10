Symrise Aktie News: Symrise verteidigt am Dienstagmittag Vortagesniveau

So entwickelt sich Symrise

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 119,10 EUR.

Die Symrise-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:49 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 119,10 EUR. Bei 120,15 EUR markierte die Symrise-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die Symrise-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 118,95 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 119,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 36.524 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 01.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 125,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Symrise-Aktie derzeit noch 4,95 Prozent Luft nach oben. Bei 87,38 EUR fiel das Papier am 10.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 36,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Symrise-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,22 EUR belaufen. Analysten bewerten die Symrise-Aktie im Durchschnitt mit 120,11 EUR.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Symrise hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,46 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 710,91 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 710,91 Mio. EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Symrise am 05.03.2025 vorlegen. Symrise dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 11.03.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,31 EUR je Symrise-Aktie.

