Symrise Aktie News: Symrise gewinnt am Freitagmittag

Die Aktie von Symrise gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Symrise-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 99,32 EUR.

Um 11:45 Uhr konnte die Aktie von Symrise zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 99,32 EUR. Bei 99,72 EUR markierte die Symrise-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 98,74 EUR. Zuletzt wechselten 27.654 Symrise-Aktien den Besitzer.

Am 01.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 125,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Symrise-Aktie 25,86 Prozent zulegen. Am 29.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 91,84 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 8,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Symrise-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,24 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 119,05 EUR je Symrise-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Symrise am 14.03.2017. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Symrise am 27.03.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Symrise rechnen Experten am 11.03.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Symrise-Gewinn in Höhe von 3,32 EUR je Aktie aus.

