Symrise Aktie News: Symrise verbilligt sich am Mittag

Symrise im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 93,96 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Symrise-Aktie musste um 11:49 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 93,96 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Symrise-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 93,84 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 94,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 42.037 Symrise-Aktien.

Am 02.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 125,00 EUR an. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 24,83 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.03.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 93,42 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 0,57 Prozent würde die Symrise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 1,10 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,23 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 118,31 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2016 abgelaufenen Quartal legte Symrise am 14.03.2017 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,46 EUR, nach 0,46 EUR im Vorjahresvergleich. Symrise hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 710,91 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Symrise-Bilanz für Q4 2024 wird am 27.03.2025 erwartet. Symrise dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Symrise-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,92 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX am Dienstagmittag freundlich

Optimismus in Frankfurt: DAX mittags in der Gewinnzone

XETRA-Handel LUS-DAX beendet die Sitzung im Minus