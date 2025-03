Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Vormittag um Nulllinie

Symrise im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Symrise. Kaum Ausschläge verzeichnete die Symrise-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 94,36 EUR.

Mit einem Kurs von 94,36 EUR zeigte sich die Symrise-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Die Symrise-Aktie legte bis auf 94,48 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze büßte die Symrise-Aktie bis auf 93,84 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 94,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Symrise-Aktien beläuft sich auf 5.305 Stück.

Am 02.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 125,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 24,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 93,42 EUR. Dieser Wert wurde am 06.03.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie.

Zuletzt erhielten Symrise-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,23 EUR aus. Analysten bewerten die Symrise-Aktie im Durchschnitt mit 118,31 EUR.

Am 14.03.2017 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,46 EUR. Im letzten Jahr hatte Symrise einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie eingefahren. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Symrise am 27.03.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Symrise rechnen Experten am 30.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,92 EUR je Symrise-Aktie.

