Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Montagmittag südwärts

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 92,66 EUR.

Die Symrise-Aktie notierte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 92,66 EUR. Die Abwärtsbewegung der Symrise-Aktie ging bis auf 91,88 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 94,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Symrise-Aktien beläuft sich auf 105.668 Stück.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 125,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Symrise-Aktie 34,90 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 91,88 EUR. Dieser Wert wurde am 17.03.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,84 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,23 EUR. Im Vorjahr hatte Symrise 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Symrise-Aktie wird bei 118,31 EUR angegeben.

Symrise veröffentlichte am 14.03.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,46 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 710,91 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 27.03.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 30.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,92 EUR je Aktie in den Symrise-Büchern.

